LeBron James fantaserend na ‘The Last Dance’: “Mijn beste kwaliteiten hadden perfect bij die van Jordan gepast”

19 mei 2020

13u41

Bron: ESPN 0 NBA Het NBA-seizoen ligt dan wel stil, basketbal leeft meer dan ooit met dank aan ‘The Last Dance’, de Netflix-docu rond Michael Jordan. Ook LA Lakers-superster LeBron James volgde de serie met aandacht. “Mijn kwaliteiten hadden perfect bij die van Michael gepast.”

Wie is de beste basketbalspeler aller tijden? Het is de vraag van één miljoen en jaarlijks wel een weerkerend thema in de NBA. De meerderheid verkiest Michael Jordan, sommigen gaan voor Kobe Bryant, anderen voor LeBron James. De eerste is helemaal terug in het nieuws door ‘The Last Dance’, de tweede kwam begin dit jaar in een helikoptercrash om het leven. En de derde? Die keek met plezier naar de docu van de eerste.

James (35) is immers een fan van het eerste uur. Als opgroeiend jongetje in Akron, Ohio keek hij al op naar Jordan en zijn Chicago Bulls. Aan het begin van James' carrière speelden de twee zelfs even tegen elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd. Jordan maakte zich in 2001 klaar voor zijn tweede comeback bij de Washington Wizards, James stond als 16-jarige te trappelen aan de deur van het college-basketbal.

“Het was alsof ik voor Jezus Christus stond”, herinnert James zich bij ESPN. “Voor mij was hij een zwarte versie van Jezus.” Samen spelen zouden ze die dag niet doet, maar twee jaar later kreeg James wel de kans om zich op training met His Royal Airness te meten toen hij als eerste gedraft werd en meteen een deal van 87 miljoen dollar (79,5 miljoen euro) bij Nike kon tekenen.

James werd uitgenodigd op het jaarlijkse zomerkamp van Jordan voor college-basketbalspelers in Santa Barbara. “We speelden toen telkens rond 9 uur ‘s avonds een wedstrijdje. Ik zat in hetzelfde team met Michael en we verloren geen wedstrijd”, aldus James, die enkele maanden later aan zijn NBA-carrière bij de Cleveland Caveliers zou beginnen.

Die herinnering en de Netflix-docu indachtig denkt James dat hij een geweldige tandem met Jordan had kunnen vormen op het parket. “Ik zie hem niet noodzakelijk altijd als een tegenstander (wat betreft de discussies omtrent de beste basketbalspeler aller tijd, red.). Ik fantaseer eerder over Michael als ploegmaat. De manier waarop ik het spelletje speel - alles voor het team - had perfect bij hem gepast”, aldus de viervoudige MVP.

“Mike was een sluipmoordenaar. Mijn vaardigheid om te passen en een wedstrijd of bepaalde situaties in te schatten had gematcht met de manier waarop hij scoorde. Scottie Pippen was indertijd één van mijn favoriete spelers. Ik zag hoe hij toen samenspeelde met Michael. Ik denk dat Michael en ik nog iets specialers hadden kunnen brengen, als ik er in die periode bij was geweest bij de Bulls.”

James: “Ik wil zo snel mogelijk weer basket naar onze fans brengen”

Sinds 11 maart wordt er door de coronacrisis niet meer gespeeld in de NBA. Inmiddels wordt in sommige sporten stilaan de draad weer opgepikt en James hoopt dat ook het Amerikaanse basket snel zal volgen. “We zien dat sporten als Ultimate Fighting en voetbal hervatten. We horen dat het baseball mogelijk gaat hernemen”, zegt de vedette van de Los Angeles Lakers in een bijdrage op het platform Uniterrupted.

Zowat de helft van de teams heeft intussen van de lokale overheid de toestemming gekregen om de trainingen in zaal te hernemen. Daarbij moeten wel strenge veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd. “Weet dit, ik wil opnieuw spelen. Ik hou van basketbal. Ik weet hoe inspirerend de basketsport is. Zo snel mogelijk, wanneer het opnieuw mag, moeten we het basket terug naar onze fans brengen.”

Al wekenlang wordt er door bestuurders en clubs naar een manier gezocht om de competitie op een veilige manier te kunnen hervatten. Er wordt onder meer gedacht om het seizoen verder te zetten op een beperkt aantal locaties of in één stad, zoals Orlando of Las Vegas. NBA Commissioner Adam Silver hoopt de knoop naar verluidt begin juni te kunnen doorhakken.

