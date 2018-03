LeBron James evenaart record van Michael Jordan YP

29 maart 2018

08u42

Bron: Belga 0

Met 41 punten in de 105-118 winst van Cleveland Cavaliers op het veld van Charlotte Hornets eindigde LeBron James woensdag voor de 866e NBA-wedstrijd op rij in de dubbele punten en daarmee evenaarde hij het record van Michael Jordan.

Daarnaast was King James ook nog goed voor tien rebounds en acht assists. James is aan een reeks van elf jaar bezig, de laatste keer dat hij niet in de dubbele cijfers kwam, was op 5 januari 2007 tegen Milwaukee Bucks. De evenaring van het record kwam er uitgerekend tegen Charlotte Hornets, het team dat in handen is van Jordan. His Royal Airness lukte tussen maart 1986 en eind december 2001 telkens dubbele punten. Tussendoor nam de zesvoudig NBA-kampioen twee keer afscheid.