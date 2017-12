LeBron James evenaart alweer een record LPB

LeBron James heeft in de NBA zijn persoonlijk record qua assists geëvenaard. De sterspeler van Cleveland Cavaliers deed dat in de thuiswedstrijd tegen Atlanta Hawks (123-114). James kwam tot zeventien assists. Daarnaast nam de 32-jarige Amerikaan 25 punten voor zijn rekening. James was daarmee de meest trefzekere speler. De Cavaliers, vorig seizoen verliezend finalist, staan dit seizoen op twintig zeges en acht nederlagen.

De Dallas Mavericks wisten na drie nederlagen op rij weer eens te winnen. San Antonio Spurs werd met 95-89 aan de kant gezet. Harrison Barnes speelde met zeventien punten een belangrijke rol bij de Mavericks. Ondanks de overwinning blijven de Mavericks met nu acht zeges op de laatste plek in de Western Conference staan.