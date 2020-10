LeBron James en zijn Lakers op één zege van eerste NBA-titel in tien jaar na nieuwe winst tegen Miami, Seattle Storms wint WNBA-finale MXG

07 oktober 2020

07u58 0 NBA LeBron James en zijn Los Angeles Lakers staan op één zege van een nieuwe NBA-titel De Lakers wonnen dinsdag de vierde wedstrijd in de finale tegen Miami Heat met 102-96. Daardoor is de stand nu 3-1 in het voordeel van de ploeg uit L.A. James en Anthony Davis waren samen goed voor 50 punten.

Nog eentje. Eén luttele zege scheidt de L.A. Lakers nog van de eerste titel sinds 2010. In een spannend ‘Game 4' rekenden ze in het laatste kwart af met Miami Heat. LeBron James (35) had opnieuw een groot aandeel in de zege, met 28 punten, 12 rebounds en 8 assists. Maatje Anthony Davis gooide er 22 binnen en pakte 9 rebounds. Ook Kentavious Caldwell-Pope was goed bij schot, hij scoorde 15 punten. Bij Miami was Jimmy Butler topschutter, hij scoorde 22 punten, rookie Tyler Herro maakte er 21.

Het duel ging lang gelijk op. Miami nam in het tweede kwart wat afstand, maar kon nooit meer dan vijf punten uitlopen. Aan de rust stonden de Lakers 49-47 voor. Heat kwam in het vierde kwart wel terug tot 83-83 en lag met nog drie minuten op de klok twee punten achter. Na een misser van Butler en een driepunter van Caldwell-Pope was het verschil definitief gemaakt.

“Het voelde alsof beide teams voorzichtig waren en de situatie begrepen waarin ze zichzelf hadden gebracht”, zei James erover. “Extra balbezit hebben, bedachtzaam aanvallen en verdedigend geen fouten maken, daar ging het allemaal om.” James staan met z’n Lakers zo op het punt om zijn vierde kampioenschapsring te pakken. Eerder pakte hij er al twee met Miami Heat (2012 en 2013) en eentje met Cleveland Cavaliers (2016).

Spoelstra: “Meer momenten gepakt”

“Er waren aan het einde enkele momenten van de waarheid, en waarschijnlijk komt het erop neer dat zij die momenten van de waarheid hebben gewonnen”, zei Heat-coach Erik Spoelstra. “Het kwam neer op het maken van acties. Zij maakten gewoon meer acties en schoten meer om het af te maken.”

Tien jaar geleden versloegen de Lakers Boston in de finale met 4-3. Vrijdag kunnen ze tegen Miami de beslissende vierde wedstrijd winnen.

WNBA: Seattle Storm voor de vierde keer kampioen

Bij de vrouwen heeft Seattle Storm dinsdag op de IMG Academy in Bradenton (Florida) zijn vierde WNBA-titel veroverd. Seattle versloeg de Las Vegas Aces met 92-59 en kwam zo op een onoverbrugbare 3-0 voorsprong, nadat het eerder met 93-80 en 104-91 te sterk was.

Seattle kroonde zich voor de vierde keer tot WNBA-kampioen. De vorige titels behaalde de club in 2004, 2010 en 2018. Op de erelijst volgt Seattle de Washington Mystics op. Emma Meesseman en co. geraakten deze zomer niet verder dan de eerste ronde van de play-offs.

Seattle Storm telt nu net als Minnesota Lynx en Houston Comets vier titels in de WNBA, een competitie die gecreëerd werd in 1996. Breanna Stewart werd verkozen tot MVP van de Finals, zij volgt dus Meesseman op.

Lees ook

Hongerige LeBron James versus ex-club: Miami Heat en LA Lakers spelen finale NBA