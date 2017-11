LeBron James en vicekampioen Cleveland in hoek waar klappen vallen: vierde opeenvolgende nederlaag Redactie

Bron: Belga 0 AFP NBA De Cleveland Cavaliers raken voorlopig niet uit het sukkelstraatje. De vicekampioen ging woensdagavond (plaatselijke tijd) voor eigen publiek met 107-124 onderuit tegen Indiana en leed zo een vierde nederlaag op rij in de NBA.

Superster LeBron James was nochtans andermaal op de afspraak in de Quicken Loans Arena. Hij werd met 33 punten (en 11 assists) topschutter van de partij. Voor 'King James' was het de 400e wedstrijd waarin hij de kaap van 30 punten rondde. Slechts vijf spelers gingen hem voor: Michael Jordan (562 matchen), Wilt Chamberlain (515), Karl Malone (435), Kobe Bryant (431) en Kareem Abdul-Jabbar (429).

Maar ook 'LBJ' was niet opgewassen tegen de collectieve sterkte van de Pacers, waar Thaddeus Young (26 ptn), Darren Collison (25 ptn) en Victor Oladipo (23 ptn) vlot de weg naar de korf vonden.

Met vijf nederlagen en drie zeges hebben de Cavaliers hun seizoensstart helemaal gemist. Alleen de Chicago Bulls (1-5) en de Atlanta Hawks (1-7) doen het voorlopig nog slechter in de Eastern Conference. Indiana draait met vijf overwinningen in acht duels bovenin mee.

Golden State, de regerende kampioen, kwam woensdag niet in actie. De Warriors spelen vandaag in en tegen San Antonio.

