LeBron James & co in nauwe schoentjes: Golden State nog één zege verwijderd van tweede opeenvolgende NBA-titel Redactie

07 juni 2018

07u21

Bron: AD.nl 0 NBA Thuis zou alles anders worden, zo hoopte sterspeler LeBron James van de Cavaliers. Maar ook in de thuishal in Cleveland slaagde zijn ploeg er in de derde wedstrijd van de NBA-finale opnieuw niet in om Golden State Warriors te bedwingen. Het werd 110-102.

En dat terwijl het er na het eerste kwart nog zo rooskleurig uitzag voor de Cavaliers. Met een kwakkelende Stephen Curry aan de kant van Golden State en een lichte voorsprong, leek een eerste overwinning in de maak. Zeker omdat de Cavaliers in de play-offs amper een wedstrijd voor eigen publiek hadden verloren.

Ook bij rust stond Cleveland nog op een 58-52 voorsprong. En dat had zelfs een veel ruimere marge kunnen zijn. Dat het verschil niet veel verder was opgelopen, kwam vooral door uitblinker Kevin Durant aan de kant van de Warriors. Hij scoorde maar liefst 43 punten. Curry, die in de tweede wedstrijd met 9 driepunters nog een record behaalde, was dit keer geen schim van zijn normale niveau.

Maar ook dat voordeel wist Cleveland niet uit te buiten. Door de 3-0 achterstand in de best-of-seven serie is de titel nu ver buiten bereik gekomen voor de ploeg van LeBron. Golden State heeft nog één zege nodig om zich voor het tweede jaar op rij kampioen te mogen noemen.