LeBron James & co in nauwe schoentjes: Golden State nog één zege verwijderd van tweede opeenvolgende NBA-titel Redactie

07 juni 2018

07u21

Bron: ANP 3 NBA Kevin Durant heeft Golden State Warriors dicht bij titelprolongatie in de NBA gebracht. De sterspeler van de ploeg uit Oakland zorgde in het hol van de leeuw in Cleveland met 43 punten voor de overwinning van 110-102 op de Cavaliers. Golden State leidt in de finale met 3-0 en heeft nog één zege nodig om zich voor het tweede jaar op rij kampioen te mogen noemen.

De Cavaliers hadden bij rust nog een kleine voorsprong, maar zagen Golden State in het derde kwart langszij komen. In het vierde kwart hielden de Warriors onder leiding van Durant die voorsprong vast.

De Cavaliers verloren in de play-offs slechts één keer voor eigen publiek, de openingswedstrijd in de eerste ronde tegen Indiana Pacers. Sindsdien zegevierde de ploeg van coach Tyronn Lue in iedere thuiswedstrijd. LeBron James was bij Cleveland topscorer met 33 punten.

Coach Steve Kerr van de Warriors zei onder de indruk te zijn van vooral Durant. "Verbazingwekkend wat hij heeft laten zien. Bepaalde 'shots' waren van een dusdanige kwaliteit dat ik denk dat hij de enige op de wereld is die ze kan maken. Het is werkelijk ongelooflijk."

"Ik denk dat Durant diegene is die het verschil heeft gemaakt", vond Lue. "Het was onze voornaamste opdracht hem af te stoppen maar dat is niet gelukt. Op bepaalde punten is hij simpelweg niet af te stoppen. Durant behoort tot de beste spelers uit de NBA, dat is duidelijk."