LeBron James boekt eerste overwinning met LA Lakers, Curry schittert tegen de Wizards

25 oktober 2018

NBA Stephen Curry heeft Golden State met een knalprestatie voorbij de Washington Wizards geleid. De tweevoudige MVP (2015 en 2016) maakte voor eigen publiek in het Californische Oakland 51 punten. Daarmee bleef hij slechts drie punten onder zijn persoonlijk record uit februari 2013 tegen de NY Knicks.

Wat de prestatie nog specialer maakte, was dat Curry in het vierde en laatste kwart op de bank bleef. Golden State had de zege toen immers al beet. De kampioen haalde het uiteindelijk met 144-122. Kevin Durant was eveneens op de afspraak. Hij tekende voor 30 punten, 8 rebounds en 7 assists.

Voor Golden State was het de vierde zege in vijf wedstrijden. In de tussenstand van de Western Conference moeten Curry en co Denver (4 op 4) en New Orleans (3 op 3) voor zich dulden.

51 points. 11 made 3-pointers. Only played 3 quarters.



Steph was unconscious tonight. pic.twitter.com/TnjZqVKO4q ESPN(@ espn) link

Na drie nederlagen mocht LeBron James een eerste keer vieren met de LA Lakers. Op bezoek bij de Phoenix Suns wonnen ze met 113-131. ‘King James’ maakte 19 punten en deelde 10 assists uit. In het vierde kwart bleef de superster op de bank. Ploegmaat Lance Stephenson was goed voor 23 punten, 8 rebounds en 8 assists.

In de Eastern Conference won Toronto, aangevoerd door Kawhi Leonard (35 punten), met 112-105 van de Minnesota Timberwolves. Met een perfect rapport van vijf zeges zijn de Raptors voorlopig de beste ploeg in dit prille seizoensbegin. Milwaukee volgt daar met vier overwinningen vlak achter. De Bucks klopten Philadelphia met 123-108. Giannis ‘de Greek Freak’ Antetokounmpo toonde andermaal zijn grote klasse met 32 punten, 18 rebounds en 10 assists, een triple double.