LeBron James andermaal onderuit met Cavaliers

08u41

NBA De Cleveland Cavaliers blijven teleurstellend presteren in de NBA. Ook de uitwedstrijd bij Atlanta Hawks draaide uit op een nederlaag: 117-115.

De kampioen van 2016 heeft nu vijf van zijn laatste zes duels verloren. LeBron James, de grote vedette van de Cavaliers, bleef steken op 26 punten. Bij de bezoekers ontpopte Dennis Schroder zich tot grote man met 28 punten en 9 assists. Cleveland staat met vier zeges en zes nederlagen op een povere twaalfde plaats in de Eastern Conference. Voor Atlanta was het pas de tweede zege van het seizoen, tegen acht verliesmatchen. Ondanks de overwinning blijven de Hawks rode lantaarn in de Eastern Conference.

James Harden was met 56 punten op schot in het duel van zijn ploeg Houston Rockets tegen Utah Jazz (137-110). Kristaps Porzingis had met 40 punten een groot aandeel in de zege van New York Knicks op Indiana Pacers (108-101). Bradley Beal leidde Washington Wizards met 38 punten voorbij Toronto Raptors (96-107).