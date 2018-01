LeBron James als zevende speler over magische grens van 30.000 punten Redactie

24 januari 2018

10u20

Bron: ANP 0 NBA Basketbalvedette LeBron James heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Hij is de magische grens van 30.000 punten gepasseerd in de Amerikaanse NBA. De sterspeler van Cleveland Cavaliers is de zevende speler die daarin slaagt, maar wel de jongste met 33 jaar.

James was dinsdagavond (plaatselijke tijd) met 28 punten de topscorer voor zijn ploeg in de wedstrijd tegen San Antonio Spurs, maar kon een nederlaag niet voorkomen. De Texanen wonnen met 114-102, mede dankzij uitblinker LaMarcus Aldridge, die goed was voor 30 punten.

James kwam op een carrièretotaal van 30.021 punten en heeft nog zes spelers boven zich die meer punten maakte. Kareem Abdul-Jabbar voert de topschutterslijst aan met 38.387 punten. Daarna komen Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) en Dirk Nowitzki (30.808).