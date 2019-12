Lakers versus Clippers op Kerstdag: een analyse van de twee stadsrivalen in de NBA AS

10u00 0 NBA Een vredevolle kerst zal het in het Staples Center niet worden, The Battle of Los Angeles wordt er vannacht uitgevochten. De Western Conference in de NBA lijkt dit jaar uit te draaien op een tweestrijd tussen de Clippers en de Lakers. Een analyse van de twee stadsrivalen.

De Lakers: de gevestigde waarde

De Lakers kennen hun beste seizoensstart sinds 1985. Ze staan eerste in de Western Conference en wonnen 24 van de 30 wedstrijden, maar ze verloren wel de eerste confrontatie met de Clippers. Een nederlaag van 112-102. Tijd voor revanche.

Sterktes

• Het sterrenduo. De grootste troef voor de Lakers is de ijzersterke tandem LeBron ‘The King’ James-Anthony ‘The Brow’ Davis. LBJ scoort gemiddeld 25,8 punten, AD 27,9.

• Sterke verdediging. Ook hun ‘defense’ is er serieus op vooruit gegaan. Ze zijn de achtste best verdedigende ploeg in de NBA met gemiddeld 104,5 punten tegen. Het aantrekken van Anthony Davis en Danny Green in het tussenseizoen verklaart voor een groot stuk die sterke prestatie.

• Snelle omschakeling. De Lakers forceren door hoog druk te zetten veel balverlies bij de tegenstander waardoor ze onmiddellijk kunnen omschakelen. Een LeBron James op volle snelheid is dan niet af te stoppen.

Zwaktes

• Afhankelijk van duo. Valt LeBron James of Anthony Davis uit, dan zitten de Lakers serieus in de puree. LeBron, met zijn 34 jaar niet meer van de jongste, is intussen al aan zijn 17de NBA-seizoen bezig. In die eerste confrontatie met de Clippers zag hij er voor de eerste keer ook echt 34 uit. Op een gegeven moment moet die leeftijd hem inhalen.

Ook de blessuregevoeligheid van Anthony Davis kan de Lakers parten spelen. Elke wedstrijd moet hij wel voor een of ander kwaaltje behandeld worden.

• Smalle kern. De rest van het team is vrij matig en de kern valt niet zo breed uit. Kyle Kuzma kan van de bank komen of LeBron James/Anthony Davis vervangen indien nodig maar hij is defensief heel zwak.

De Clippers: de uitdagers

Jarenlang timmerden algemeen directeur Michael Winger en eigenaar Steve Ballmer aan dit Clippers-team. Ballmer, die door zijn verleden als CEO van Microsoft een vermogen van 15 miljard dollar opbouwde, stelde deze zomer met gepaste trots zijn nieuwe sterren Kawhi Leonard en Paul George voor. Het is dit jaar dus van moeten. Dat beseft ook speler Patrick Beverley: “We ain’t fucking around.”

En dat blijkt ook: de Clippers wonnen tot nu toe 22 matchen en verloren er 10, waarvan slechts slechts twee in eigen huis. Kawhi Leonard speelde maar vijf keer mee in die nederlagen. Hij werd gespaard om fit te blijven voor het hele seizoen. Ook Paul George speelde slechts 21 van de 32 wedstrijden door blessureleed. Daarin scoorde hij gemiddeld 24,2 punten.

Sterktes

• Het sterrenduo. Leonard en George groeien elke wedstrijd meer naar elkaar toe en lijken elkaar steeds makkelijker te vinden. Zo scoorden ze onlangs samen 88 punten tegen de Minnesota Timberwolves.

• Brede kern. Een andere grote troef van de Clippers is hun ‘depth’, NBA-jargon voor een brede kern. Op de bank zitten twee kandidaten voor de titel ‘6th men of the year’ (beste bankspeler): Lou Williams en Montrezl Harrell.

• Kampioenencoach. Met Doc Rivers hebben de Clippers een coach die weet wat het is om kampioen te spelen. In 2008 leidde hij de Boston Celtics naar eindwinst in de NBA-finals.

• Sterke ‘defense’. Defensief staan de Clippers heel sterk. Zowel Kawhi Leonard als Paul George zijn topverdedigers. Ook Patrick Beverley en ‘Trezz’ Harrell spelen in ‘defense’ als echte pitbulls. De Clippers zijn momenteel de vijfde best verdedigende ploeg in de NBA.

Zwaktes

Blessuregevoelig. Toch valt het nog maar te bezien of de Clippers geen terugval zullen kennen mocht Paul George of Kawhi Leonard uitvallen. Kawhi sukkelt al het hele seizoen met kleine blessures, Paul George is nog maar net geopereerd aan beide schouders.

Een week voor oudejaar belooft het vanavond in Los Angeles spetterend vuurwerk te geven.