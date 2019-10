Lakers meteen onderuit in derby tegen Clippers, kampioen Toronto opent seizoen met nipte zege



23 oktober 2019

Voor de LA Lakers van LeBron James is het nieuwe NBA-seizoen meteen met een valse noot gestart. In de stadsderby tegen de Clippers gingen ze met 112-102 onderuit. Kawhi Leonard, overgekomen van Toronto, werd in zijn debuutmatch voor de Clippers met 30 punten meteen topschutter. Danny Green maakte er 28 voor de Lakers, tien meer dan James. Die plukte ook negen rebounds en deelde acht assists uit.

De Toronto Raptors hebben ingezet met een moeizame overwinning. De titelverdediger had een verlenging nodig in de thuiswedstrijd tegen New Orleans. Het werd 130-122. Fred VanVleet scoorde 34 punten voor de thuisploeg, een persoonlijk record. Zijn driepunter in extra tijd bleek cruciaal. Ook zijn teamgenoot Pascal Siakam kwam uit op 34 punten, voordat hij 50 seconden voor het verstrijken van de reguliere tijd het maximumaantal overtredingen had bereikt en naar de kant moest. Brandon Ingram werd met 22 punten topschutter bij de Pelicans. Kyle Lowry was eveneens goed voor 22 punten. Met twee rake vrijworpen maakte hij 117-117 gelijk en sleepte voor Toronto een verlenging uit de brand. Daarin trokken de Canadezen het laken naar zich toe.

