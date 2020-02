Lakers hebben LeBron James niet nodig om te winnen van Golden State ABD

28 februari 2020

10u43

Bron: Belga 0 NBA Los Angeles Lakers heeft donderdag met 86-116 gewonnen op bezoek bij het krasselende Golden State Warriors in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

De autoritaire leider in de Western Conference was nochtans zonder zijn licht geblesseerde vedette LeBron James naar de Warriors afgezakt, voor een duel tussen de eerste en de laatste in het klassement. Dat verschil vertaalde zich ook in de score: 86-116, met een hoofdrol voor Anthony Davis, met 23 punten in 25 minuten.

Voor de Lakers was het de 45e overwinning van het seizoen. Daartegenover lieten ze 12 nederlagen noteren. Denver Nuggets volgt met 40 zeges op de tweede plaats in de Western Conference.