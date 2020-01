Lakers en Bucks winnen in NBA, Harden rondt kaap van 20.000 punten Redactie

12 januari 2020

09u31

NBA De topteams in de NBA hebben zich zaterdagavond niet laten verrassen. De LA Lakers haalden het met 110-125 bij Oklahoma City, terwijl ook de Milwaukee Bucks aan het feest waren in Portland (101-122).

De Lakers moesten het zonder sterkhouders LeBron James en Anthony Davis doen, maar in hun afwezigheid nam Kyle Kuzma de leidersrol over. Met 36 punten tekende hij voor zijn beste prestatie van het seizoen. Ook Rajon Rondo had met 21 punten en 12 rebounds een groot aandeel in de 32e overwinning van het seizoen voor de leiders in de Western Conference.

Bij Milwaukee, de nummer 1 in de Eastern Conference, was de Griekse vedette Giannis Antetokounmpo andermaal de grote man. Hij scoorde 32 punten en plukte 17 rebounds. Ook Khris Middleton (30 punten) en Eric Bledsoe (29 punten) waren uitstekend bij schot tegen de Trail Blazers.

Voor James Harden, een van de sterkhouders van Houston, werd het een bijzondere avond. In de thuiswedstrijd tegen Minnesota rondde The Beard de kaap van 20.000 punten. Hij is de 45e NBA-speler die daarin slaagt en, op zijn 30e, de op zes na jongste. Harden werd met 32 punten topschutter bij de Rockets, die de Timberwolves met 139-109 naar huis stuurden.