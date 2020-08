Lakers en Bucks stellen orde op zaken in play-offs, Minnesota krijgt de eerste keuze in NBA-draft MXG

21 augustus 2020

08u14 0 NBA Orde op zaken. De Los Angeles Lakers en Milwaukee Bucks hebben zich in de play-offs van de NBA overtuigend hersteld van hun nederlagen in de eerste wedstrijd. De Lakers wonnen ruim van Portland Trail Blazers met 111-88, de Bucks rekenden af met Orlando Magic: 111-96.

Anthony Davis was de grote man bij de Lakers. Hij scoorde binnen 30 minuten 31 punten en was daarmee de topschutter voor zijn ploeg. Vedette LeBron James noteerde maar 10 punten, maar hij kon rustig toekijken hoe Davis de show stal. “Hij was meteen vanaf het begin van de wedstrijd agressief en doelgericht”, zei James over zijn ploeggenoot.

Sterspeler Damian Lillard viel uit bij Portland met een vingerblessure, maar liet kort na afloop van de wedstrijd weten fit te zullen zijn voor de volgende confrontatie zondagnacht.

Milwaukee maakt gelijk

De Bucks leden in de eerste confrontatie met Orlando Magic nog een pijnlijke nederlaag (110-122), maar zetten dat recht in het tweede duel. De Griek Giannis Antetokounmpo, uitgeroepen tot beste speler van de NBA in het reguliere seizoen, nam de Bucks bij de hand met 28 punten en 20 rebounds. De inbreng van Nikola Vucevic (32 punten) was opnieuw groot bij Magic, maar deze keer onvoldoende om zijn ploeg van een nederlaag af te houden.

Minnesota Timberwolves hebben 1st pick in NBA-draft

Voor de tweede keer in zes seizoenen mogen de Minnesota Timberwolves als eerste kiezen bij de NBA-draft voor volgend seizoen. Daarbij kunnen teams kiezen uit de meest beloftevolle spelers. Bij de loting kwam Golden State als tweede uit de trommel, Charlotte Hornets mag als derde kiezen. Minnesota, Golden State en Cleveland hadden de beste kans om als eerste geloot te worden (14%). Cleveland moet het stellen met de 5de pick. “Wow. Heel gaaf”, reageerde D’Angelo Russell van Minnesota. “We hebben er alle vertrouwen in dat ons team van Minnesota een plaats zal maken waar jonge spelers kunnen groeien. De toon is gezet, we willen alleen maar groter worden.”

In 2015 had Minnesota ook al de eerste keuze, toen gingen ze voor Karl-Anthony Towns. De center is op zijn positie ondertussen uitgegroeid tot een van de beste spelers in de NBA.

Anthony Edwards (Georgia, guard), LaMelo Ball (speelde in Australië, guard) en Obi Toppin (Dayton, center) lijken de grootste kansen te hebben om als eerste ‘gedraft’ te worden. Op 16 oktober mogen de teams hun keuze maken.

