Lakers diepen kloof met Denver uit in finale Western Conference, met dank aan Davis ABD

21 september 2020

08u20

Bron: Belga 0 NBA De Los Angeles Lakers hebben zondag in de finale van de Western Conference van de NBA ook het tweede duel met Denver Nuggets gewonnen. De Lakers haalden het met 105-103. Anthony Davis was de held met een driepunter op de buzzer.

De ploeg uit LA keek met nog 2,1 seconden op de klok tegen een achterstand van 103-102 aan toen Rajon Rondo de bal vanaf de achterlijn mocht ingooien. Rondo bereikte Davis, die vanaf grote afstand de bal door de mand schoot. Het leidde tot uitzinnige vreugde bij de Lakers. De ploeg uit LA had het eerste duel met de Nuggets al met 126-114 gewonnen en staat nu met 2-0 voor in de best-of-sevenserie.

Davis maakte de laatste tien punten van de Lakers en kwam uit op een totaal van 31, vijf meer dan LeBron James. Bij de Nuggets moest het vooral komen van Nikola Jokic (30 punten) en Jamal Murray (25). Dinsdag nemen de twee finalisten in het westen het voor de derde keer tegen elkaar op in Orlando.