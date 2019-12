Lakers denderen voort: veertiende (!) uitzege op rij voor LeBron en ‘AD’, die er opnieuw een recordje bijdoen MXG

16 december 2019

10u05 0 NBA De Los Angeles Lakers hebben zondagavond in de NBA hun zevende opeenvolgende overwinning geboekt. In Atlanta versloegen ze de Hawks met 96-101. LeBron James was andermaal de grote man bij de autoritaire leider in het Westen.

‘LBJ’ kroonde zich tot topschutter met 32 punten, twee meer dan thuisspeler dan Trae Young. Hij voegde er 13 rebounds aan toe. Ook Anthony Davis had met 27 punten en 13 rebounds een groot aandeel in de 24e overwinning van het seizoen voor de Lakers, die nog maar drie keer verloren. In de Eastern Conference doet Milwaukee (24-3) even goed. Het is voor de ploeg van coach Frank Vogel ook de veertiende uitzege op rij. In de laatste vijftien uitmatchen van de Lakers scoorden James en Davis elk meer dan 400 punten. Ze zijn daarmee de eerste ploegmaats ooit die die mijlpaal bereiken.

In the @Lakers 15 road games:



LeBron James: 403 points

Anthony Davis: 401 points



LBJ and AD are the first teammates in @NBAHistory to each score 400+ points in their team's first 15 road games of a season. @EliasSports pic.twitter.com/qjir31OeS2 NBA.com/Stats(@ nbastats) link

32 PTS | 13 REB | 7 AST | 3 BLK@KingJames does it all in the @Lakers 14th straight road win! #LakeShow pic.twitter.com/3kOLgNLV4j NBA(@ NBA) link

Warriors sukkelen verder

Heel wat minder goed gaat het met New Orleans. De Pelicans verloren zondagavond met 119-130 van Orlando en leden zo een twaalfde nederlaag op rij, een negatief clubrecord. In de Western Conference laat New Orleans (6-21) alleen Golden State achter zich. De vicekampioen verloor met 79-100 van Sacramento en is met amper vijf zeges in 28 wedstrijden nog altijd de zwakste ploeg dit seizoen. De Warriors scoorden amper 79 punten. Het is van maart 2018 geleden dat de Warriors nog eens zo slecht de weg naar de korf vonden. Toen verloren ze met 75-89 tegen de San Antonio Spurs.

💦 @LeaderOfHorde's 25 PTS (9-11 FGM), 5 REB, 5 AST propel the @SacramentoKings! #SacramentoProud pic.twitter.com/doKNkxIX6m NBA(@ NBA) link

Andere uitslagen van zondag

Indiana Pacers - Charlotte Hornets 107-85

Brooklyn Nets - Philadelphia 76ers 109-89

Denver Nuggets - New York Knicks 111-105