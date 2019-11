Lakers boeken zevende zege op rij in NBA Redactie

09 november 2019

LA Lakers heeft zijn zevende zege op rij geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA). In het eigen Staples Center werd er met 95-80 gewonnen van Miami Heat. Bij de thuisploeg was Anthony Davis de absolute uitblinker met 26 punten, 8 rebounds en 7 assists.

Dit seizoen gingen de Lakers enkel op de openingsspeeldag onderuit tegen de ambitieuze stadsgenoot LA Clippers. In de stand volgen de Clippers intussen op de derde plaats, Denver nestelt zich met een tweede stek tussen beide clubs uit Los Angeles.