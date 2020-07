Laatste testronde in NBA levert geen positieve gevallen op XC

21 juli 2020

08u42

Bron: Belga 0 NBA De afgelopen week heeft geen enkele NBA-speler positief getest op het nieuwe coronavirus. Dat deelde de Noord-Amerikaanse profbasketliga mee.

In totaal werden 346 spelers getest die aanwezig zijn in de NBA-bubbel in Orlando (Florida), waar de competitie in het complex van Disney World op 30 juli hervat.

Bij een eerdere testronde in Orlando, uitgevoerd tussen 7 en 9 juli, bleken twee spelers positief. Zij moesten zich isoleren om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

Sommige spelers die voor hun vertrek naar de bubbel een positieve test afleverden, zoals Russell Westbrook, de ster van Houston Rockets, of Eric Bledsoe, titularis bij Milwaukee Bucks, moeten een negatieve test kunnen voorleggen voor ze hun team mogen vervoegen.

