LA Lakers weten na tien zeges weer wat verliezen is

02 december 2019

02 december 2019

10u18

Bron: Belga 0 NBA De basketballers van LA Lakers weten weer hoe het voelt om te verliezen. In het duel met Dalles Mavericks gingen ze met 100-114 onderuit.

De Sloveen Luka Doncic blonk met 27 punten uit bij Dallas, en ook Delon Wright (17 ptn) was goed bij schot. Voor de Lakers, waar de punten van Anthony Davis (27) en LeBron James (25) niet volstonden, was het de eerste nederlaag na tien overwinningen en hun zwaarste verlies sinds de start van het seizoen. Toch blijft het team uit Los Angeles de stand in het westen aanvoeren, met zeventien zeges tegen drie nederlagen. Dallas (13 zeges tegen zes nederlagen) staat vierde.

De LA Clippers gingen tegen Washington vlot aan de haal met de zege (150-125). Kawhi Leonard (34 ptn) en Paul George (31 ptn) waren in het winnende kamp de grote gangmakers, waar ook Montrezl Harrell (23 ptn) en Lou Williams (22 ptn) zich in de kijker speelden. Bij de Wizards liet Rui Hachimura zich opmerken met dertig punten.