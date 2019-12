LA Lakers verslaan Luka Doncic en co, LeBron James rondt kaap van 9.000 assists XC

30 december 2019

08u54

Bron: Belga 0 NBA De LA Lakers hebben Dallas met 108-95 geklopt in de NBA. De Lakers verstevigden hun leiderspositie in de Western Conference na hun 26ste zege in 33 wedstrijden.

👑👀 @KingJames passes 9,000 career AST with 13 dimes in the @Lakers win! pic.twitter.com/0hN4y5M1UG NBA(@ NBA) link

Anthony Davis had een groot aandeel in de zege met 23 punten. LeBron James was goed voor 13 punten en 13 assists, ook rondde hij als negende speler in de NBA-geschiedenis de kaap van 9.000 assists. Bij de Mavericks gooide Luka Doncic 19 punten door de korf. Dallas is vijfde in het Westen met 21 overwinningen en elf nederlagen.

New Orleans, voorlaatste in de Western Conference, verraste Houston. De Rockets, vierde in het Westen, gingen met 127-112 onderuit. Ze moesten het stellen zonder de geblesseerden James Harden en Russell Westbrook. Denver was met 120-115 te sterk voor Sacramento. De Nuggets staan op de tweede plaats in de Western Conference. Kampioen Toronto, vierde in het Oosten, verloor nipt met 97-98 van Oklahoma City. In het winnende kamp was Shai Gilgeous-Alexander belangrijk met 32 punten.

🐍 Mamba 🤝 LBJ 👑 pic.twitter.com/7PWfQcunNF NBA(@ NBA) link