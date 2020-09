LA Lakers nog één zege verwijderd van NBA-finale, LeBron James kwam bijna tot triple double Redactie

25 september 2020

08u49

Bron: Belga 0 NBA De LA Lakers hebben in Disney World in Orlando (Florida) het vierde duel in de finale van de Western Conference van de NBA met 114-108 gewonnen van de Denver Nuggets.

Na vier duels staat het daardoor in de tussenstand 3-1 in het voordeel van de Lakers, die nog één zege nodig hebben om door te stoten naar de NBA-finale, waarin ze het opnemen tegen de winnaar van de finale van de Eastern Conference. Daarin staan Miami Heat en Boston Celtics tegenover elkaar. Vorig jaar ging de titel in de NBA naar Toronto Raptors.

In het duel tegen Denver was Anthony Davis goed voor 34 punten en kwam LeBron James bijna tot een triple double, met 26 punten, 9 rebounds en 8 assists. Bij de Nuggets was Jamal Murray topschutter met 32 punten.

Het vijfde duel tussen beide teams staat morgen op het programma.