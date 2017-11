LA Lakers nemen in eigen Staples Center maat van Detroit Pistons 09u49

Bron: Belga 0 USA TODAY Sports Kentavious Caldwell-Pope. NBA De Los Angeles Lakers toonden zich gisteren (lokale tijd) voor eigen publiek sterker dan de Detroit Pistons. De Californiërs haalden het in hun Staples Center met 113-93.

Zeven spelers van de thuisploeg tekenden voor dubbele cijfers. Julius Randle, die op de bank startte, werd met 17 punten topschutter bij de Lakers.



Voor de zestienvoudige NBA-kampioen was het de derde zege in zeven wedstrijden. De Pistons leden hun derde nederlaag in acht partijen.



Daarnaast won Phoenix met 114-122 in Brooklyn. Devin Booker leidde de Suns met 32 punten naar de zege, de derde in vier wedstrijden onder interimcoach Jay Triano. De T2 kreeg de sportieve leiding in handen na het vertrek van hoofdtrainer Earl Watson. Die moest op 23 oktober al na drie (verloren) duels opstappen, goed voor het snelste ontslag ooit in de NBA.

#LakeShow looking scary with a 20-point win on Halloween night. pic.twitter.com/X4oPz1LwAC Los Angeles Lakers(@ Lakers) link

