LA Lakers mogen voor de 32ste keer naar de NBA-finale Redactie

27 september 2020

09u14 0 NBA LA Lakers heeft zich zaterdag voor de 32ste keer in de clubgeschiedenis geplaatst voor de NBA-finale, hun eerste evenwel in tien jaar.

In de NBA-bubbel in Disney World in Orlando (Florida) haalden ze het in de vijfde wedstrijd van de finale in de Western Conference met 117-107 van Denver Nuggets, waardoor ze in deze best-of-seven op een 4-1-voorsprong komen en naar de finale mogen. In die NBA-finale neemt de zestienvoudige kampioen het op tegen de winnaar van de Eastern Conference. In de finale tussen Miami Heat en Boston Celtics staat het daar 3-2 in het voordeel van The Heat.

Als de Celtics toch nog de finale halen, wordt dat de eerste in tien jaar en de 22ste in de clubgeschiedenis. Met zeventien titels zijn ze recordhouder in de NBA, de laatste dateert wel al van 2008.

De 35-jarige LeBron James drukte nog maar eens zijn stempel voor de Lakers. King James liet een triple double noteren, met 38 punten, 16 rebounds en 10 assists. Hij gaat binnenkort voor zijn vierde NBA-titel. In 2012 en 2013 won hij de titel met de Miami Heat en in 2016 pakte hij het kampioenschap met de Cleveland Cavaliers. "Vandaag is het genieten, maar het echte werk komt er nu aan", vertelde James na de wedstrijd.