LA Lakers kunnen weer winnen, 40-jarige Ginobili heeft primeur beet LPB

Manu Ginobili scoorde twee wedstrijden op rij meer dan twintig punten, een primeur voor een veertiger in de NBA.

Los Angeles Lakers weet weer wat winnen is. Het team klopte in de NBA op overtuigende wijze Atlanta met 132-113. Het was voor de hekkensluiter uit de Western Conference de eerste zege na negen opeenvolgende nederlagen. De Lakers konden rekenen op een sterke Brandon Ingram (20 punten), Julius Randle (15 punten) en Lonzo Ball (13 punten en 10 assists). Aan de overkant was Dennis Schröder (27 punten) de man in vorm. "Winnen doet deugd, maar we moeten deze zege snel vergeten en op zoek gaan naar nieuwe successen", reageerde Lakers-coach Luke Walton. "Onze stevige verdediging legde de basis voor deze overwinning. We zijn een sterker team dan dat onze laatste resultaten deden uitschijnen. Dat hebben we tegen Atlanta getoond."

Nog in de Western Conference verloor San Antonio nipt in Portland met 111-110. De bezoekers konden rekenen op 26 punten van de 40-jarige Manu Ginobili, maar dat was onvoldoende voor de volle buit. Ginobili scoorde wel twee wedstrijden op rij meer dan twintig punten, een primeur voor een veertiger in de NBA.

Oklahoma City verloor dan weer van Phoenix met 114-100, ondanks de veertiende 'triple double' van het seizoen voor Russell Westbrook (26 punten, 10 rebounds en 11 assists). In het winnende kamp had Devin Booker met 26 punten een groot aandeel in de overwinning.