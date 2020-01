LA Lakers knopen weer aan met zege tegen Houston Rockets ABD

19 januari 2020

09u55

Bron: Belga 0 NBA Los Angeles Lakers heeft zaterdag met 115-124 gewonnen op bezoek bij Houston Rockets. De leider in de Western Conference knoopt zo weer aan met de overwinning, nadat er woensdag nipt met 118-119 verloren werd van Orlando Magic.

Met een totaal van 34 overwinningen en een gemiddeld winstpercentage van 0.810 blijven de Lakers echter autoritair aan de leiding, voor Denver Nuggets en stadsgenoot LA Clippers.

In het Toyota Center was LeBron James de grote uitblinker met 31 punten, 12 assists en 5 rebounds. King James nam daarmee zijn hele ploeg op sleeptouw: Kyle Kuzma kwam zo tot 23 punten en 8 rebounds. Bij de thuisploeg draaide de tandem Russel Westbrook (35 punten, 9 rebounds en 7 assists) en James Harden (34 punten) nochtans op volle toeren, maar het mocht niet baten.

In de Eastern Conference is er geen houden aan Milwaukee Bucks, dat met een 117-97 zege tegen Brooklyn zijn zesde overwinning op rij liet noteren. Giannis Antetokounmpo liet 29 punten en 12 rebounds, maar ook acht keer balverlies noteren. Met een winstpercentage van 0.864 zitten de Bucks op recordkoers in de reguliere competitie.