LA Lakers in eigen huis verrassend onderuit tegen Brooklyn Nets

11 maart 2020

09u59

NBA De Los Angeles Lakers wonnen vier wedstrijden op rij, maar gingen vannacht in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) in eigen zaal de boot in tegen Brooklyn. De Lakers verloren met 102-104.

LeBron James (29 ptn) en Anthony Davis (26 ptn) lieten zich bij de Lakers opmerken, maar dat volstond dus niet. Spencer Dinwiddie (23 ptn) en Caris LeVert (22 ptn) blonken in het winnende kamp uit. De Lakers, die hun veertiende partij van het seizoen verloren (tegen 49 zeges), blijven wel in het westen aan kop en hebben hun ticket voor de play-offs al beet.

De Clippers (44 zeges / 20 nederlagen), tweede in het westen, wonnen tegen rode lantaarn Golden State met 131-107. Niet minder dan zeven spelers van het team uit Los Angeles namen minstens tien punten voor hun rekening, waaronder Kawhi Leonard (23 ptn).

In het oosten knoopte Boston, na vier nederlagen in vijf wedstrijden, weer aan met de zege. De Celtics (43/21), derde in het oosten en al zeker van een stek in de play-offs, haalden het met 114-111 van Indiana.