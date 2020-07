LA Lakers halen JR Smith uit pensioen voor herstart NBA Redactie

02 juli 2020

08u29

Bron: Belga 0 NBA De Los Angeles Lakers hebben JR Smith uit zijn pensioen gehaald. De 34-jarige basketspeler vervangt bij het team van LeBron James op de positie van guard Avery Bradley. Die koos ervoor dit seizoen niet meer in actie te komen uit vrees voor het nieuwe coronavirus. De NBA-competitie hervat eind juli in Disney World in Orlando (Florida).

Met JR Smith halen de Lakers een brok ervaring in huis. Hij speelde al 971 wedstrijden voor New Orleans, Denver, New York en Cleveland. Bij de Cavaliers won hij aan de zijde van James in 2016 de titel.

Smith speelde geen officiële wedstrijd meer sinds november 2018, toen hij na een dispuut met Cleveland zijn contract liet ontbinden. Maar eerder dit jaar, voor het losbarsten van de coronacrisis, trainde hij wel al mee met de Lakers. "Welkom in het team JR Smith!", tweette de ploeg.

OFFICIAL: Welcome to the squad, @TheRealJRSmith! pic.twitter.com/EW7S7RLktc Los Angeles Lakers(@ Lakers) link

