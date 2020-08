LA Lakers en Milwaukee Bucks stoten door in play-offs, Houston pakt de leiding tegen Oklahoma DMM

Bron: NBA 0 NBA De Los Angeles Lakers en de Milwaukee Bucks hebben zich geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs in de NBA. Na een onderbreking van drie dagen wegens protest tegen het politiegeweld in de VS, behaalden beide topteams de vereiste vierde overwinning in hun openingsronde.

De Lakers klopten Portland in hun vijfde onderlinge duel met 131-122. Anthony Davis blonk uit met 43 punten en negen rebounds. Ook LeBron James was op de afspraak met 36 punten, tien assists en tien rebounds (een triple-double). Bij de Trail Blazers kwam CJ McCollum eveneens tot 36 punten. In de halve finale van de Western Conference spelen de Lakers tegen Houston of Oklahoma City. De Rockets wonnen onder aanvoering van James Harden (31 punten) met 114-80 van de Thunder en leiden met 3-2.

Milwaukee boekte een ticket voor de halve finales van de Eastern Conference door met 118-104 te winnen van Orlando. De Griekse vedette Giannis Antetokounmpo toonde opnieuw zijn klasse met 28 punten en zeventien rebounds. De Bucks treffen in de volgende ronde Miami, dat al eerder Indiana uitschakelde met 4-0.

Julie Allemand gaat met Indiana Fever onderuit tegen Dallas Wings

Julie Allemand heeft met haar WNBA-team Indiana Fever een nederlaag geleden tegen Dallas Wings. Het werd 78-82. Allemand speelde bijna 34 minuten mee. De Belgian Cat was daarin goed voor tien punten, vier rebounds en drie assists. In het winnende kamp blonk de Nigeriaanse Arike Ogunbowale uit met 30 punten.

Voor Indiana was het de tiende nederlaag in vijftien matchen. Het staat daarmee negende op twaalf teams. Dallas behaalde een zesde zege in zestien duels en staat net boven Indiana. De Washington Mystics, met Emma Meesseman, zijn pas tiende (vier overwinningen, tien nederlagen).

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs.