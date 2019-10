LA Lakers boeken tegen Utah eerste zege van het seizoen Redactie

26 oktober 2019

09u10

Bron: Belga 0 NBA Na de nederlaag tegen de ambitieuze stadsgenoot LA Clippers, heeft LA Lakers vannacht in het eigen Staples Center tegen Utah (95-86) zijn eerste zege van het seizoen geboekt in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA).

LeBron James liet 32 punten, tien assists en vier rebounds noteren, Anthony Davis klokte af op 21 punten. Ook Kyrie Irving nam zijn team Brooklyn Nets op sleeptouw. In het burenduel tegen New York Knicks had hij met 26 punten een belangrijk aandeel in de 113-109 thuiszege. In Boston was het dan weer Kemba Walker die de Celtics over de streep trok in een 112-106 thuiszege Toronto Raptors, de regerende NBA-kampioen die voor een lastig seizoen staat.

👑 @KingJames posts 32 PTS, 10 AST, 7 REB and the @Lakers beat UTA at Staples Center! #KiaTipOff19 #LakeShow pic.twitter.com/j12vGRAecH NBA(@ NBA) link