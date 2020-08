LA Clippers zeker van tweede plaats in Western Conference na zege tegen Denver Redactie

13 augustus 2020

08u59

Bron: Belga 0 NBA De LA Clippers hebben gisteren Denver met 111-124 geklopt in de NBA-bubbel in Orlando (Florida). De Clippers verzekerden zich zo van de tweede plaats in de Western Conference. In de eerste ronde van de play-offs nemen ze het volgende week op tegen nummer zeven Dallas.

Met respectievelijk 27 en 26 punten waren Paul George en Kawhi Leonard erg belangrijk voor de LA Clippers tegen Denver, derde in het Westen. De Nuggets openen de play-offs tegen Utah.

Verder won Indiana woensdag met 104-108 van Houston, dat niet kon rekenen op de geblesseerde Russell Westbrook. James Harden kon ondanks een knalprestatie (45 ptn, 17 rebounds en 9 assists) de nederlaag van de Rockets niet verhinderen. Philadelphia verloor met 121-125 van titelverdediger Toronto en Oklahoma City was met 116-115 te sterk voor Miami.

Met nog twee speeldagen in het reguliere seizoen voor de boeg is er al zekerheid over zeven van de acht duels in de eerste ronde van de play-offs. In de Western Conference zijn de affiches LA Clippers (2)-Dallas (7), Denver (3)-Utah (6) en Oklahoma City (4)-Houston (5). Koploper LA Lakers is nog in het ongewisse. Portland, Memphis, Phoenix en San Antonio komen nog in aanmerking voor de barragewedstrijd tussen de nummers acht en negen. Die nemen het tegen elkaar op met als inzet een play-off-duel met de Lakers van LeBron James. In het Oosten neemt Milwaukee (1) het op tegen Orlando (8). Verder speelt Toronto (2) tegen Brooklyn (7), Boston (3) tegen Philadelphia (6) en Miami (4) tegen Indiana (5). In de eerste ronde van de play-offs wordt naar een best-of-7 gespeeld.

