Kobe Bryant tweette vannacht nog felicitaties naar LeBron James: “Veel respect, my brother” VDVJ

26 januari 2020

21u39 0 Overlijden Kobe Bryant Amper enkele uren voor zijn dood liet Kobe Bryant nog van zich horen. De Amerikaanse basketlegende feliciteerde zijn maatje LeBron James nadat die hem passeerde in de topschutterslijst aller tijden.

Greatness recognizes greatness. Afgelopen nacht passeerde LeBron James tegen Philadelphia zijn ex-collega Kobe Bryant in de eeuwige ranglijst van topschutters in de NBA met 33,644 punten. Enkel Karl Malone en Kareem Abdul-Jabbar scoorden nu nog meer in de NBA dan James. Felicitaties van Bryant lieten niet lang op zich wachten. “Blijf het spelletje voorwaarts stuwen", klonkt het. “Veel respect my brother.”

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 Kobe Bryant(@ kobebryant) link

Dat James zijn goede vriend Bryant passeerde, ontroerde hem. “Ik keek naar Kobe op toen ik in high school basketbal speelde. Het is een droom om in één adem met hem genoemd te worden. Dat ik hem nu voorbij ga in Philadelphia, waar hij van afkomstig is maakt het allemaal surreëel.”

In 2012 werden James en Bryant samen olympisch kampioen met de VS.