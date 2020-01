Kobe Bryant kende niet alleen succes: verkrachtingszaak in 2003 bracht zijn reputatie veel schade toe Redactie

26 januari 2020

23u42 0 Overlijden Bryant Kobe Bryant (41), die omkwam bij een helikoptercrash, kende grote successen. Vijf NBA-titels, achttien keer in het All Star team, noem maar op. Maar privé liep het niet altijd van een leien dakje. Zo was er in 2003 een verkrachtingszaak die zijn reputatie veel schade toebracht.

Kobe Bryant veroverde de NBA begin jaren 2000. Maar in diezelfde periode verliep het minder rooskleurig naast het basketbalveld. In de zomer van 2003 werd Bryant gearresteerd nadat een 19-jarige hotelmedewerkster van het ‘The Lodge and Spa at Cordillera’ klacht had ingediend voor ongewenste seksuele intimiteiten. Zij beweerde dat Bryant haar verkracht had in zijn hotelkamer de nacht voordat de basketbalster een knieoperatie moest ondergaan. Bryant gaf toe dat hij seks had met de vrouw, maar ontkende dat het tegen haar zin gebeurde. Net na zijn arrestatie kwam hij voorlopig vrij na het betalen van een borgsom van 25.000 dollar. Hoe dan ook werd de reputatie van Bryant stevig aangetast, de publieke opinie was vernietigend. Zijn sponsorcontracten met McDonald’s en Nutella werden stopgezet.

Ruim een jaar later, in september 2004, werd de aanklacht weer ingetrokken nadat de NBA-ster een ‘onderling akkoord’ sloot met de hotelmedewerkster. Bryant bood publiekelijk zijn excuses aan. “Ook al geloofde ik echt dat het met wederzijdse toestemming was, snap ik nu dat zij het anders interpreteerde”, klonk de mea culpa. “Na maanden van nadenken, luisteren naar haar advocaat en haar persoonlijke getuigenis, begrijp ik nu hoe ze voelt.”