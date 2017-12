Klasbakken James en Love leiden Cleveland naar tiende opeenvolgende zege Redactie

Bron: Belga 0 AFP NBA Cleveland blijft de overwinningen in de NBA opstapelen. Gisteravond pakte de vicekampioen op het terrein van Atlanta een tiende zege op rij. Het werd 114-121.

LeBron James (24 punten, 12 assists) en Kevin Love (25 punten, 16 rebounds) waren de gangmakers bij de Cavaliers, waar ook Dwyane Wade (19 punten) goed bij schot was. De titel van topschutter van de partij in de Philips Arena, voor ruim 16.000 basketfans, ging wel naar thuisspeler Dennis Schröder met 27 punten.

Het is van januari 2015 geleden dat Cleveland nog zo'n lange zegereeks kon neerzetten. De laatste nederlaag van King James en co dateert inmiddels van 9 november tegen Houston.

Na een slechte competitiestart zijn Cavs, met 15 zeges in 22 matchen, opgeklommen naar de derde plaats in de Eastern Conference. Alleen Boston (19-4) en Detroit (14-6) doen beter.

Leider Boston won gisteravond met 108-97 van Philadelphia. Kyrie Irving, die afgelopen zomer Cleveland verliet, was met 36 punten de grote man bij de Celtics.

