King James voor zijn vierde of de Warriors voor hun zesde? Zo ging het de voorbije jaren Voor vierde jaar op rij nemen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers het tegen elkaar op in finale

31 mei 2018

07u00 0 NBA Cleveland versus Golden State. Dat is voor de vierde keer op rij de affiche van de NBA Finals. Twee keer was Stephen Curry met de Warriors aan het feest, één keer mocht LeBron James de trofee de lucht insteken. Voor donderdag Game One begint, even herinneren aan hoe hun drie vorige finales zijn afgelopen.

2014-15: 40 jaar geduld beloond voor de Warriors

Veertig jaar moesten de Warriors erop wachten voor ze zich eindelijk nog eens tot NBA-kampioen konden kronen - en dat met spelers zonder enige ervaring in het winnen van titels. Dat was al van 1991 geleden, toen de 'groentjes' van de Chicago Bulls hun eerste van zes NBA-titels veroverden. Bij de Cavaliers liep er wel een kerel met veel ervaring rond: LeBron James had al vijf finales en twee titels op zijn cv staan.

Game One begon slecht voor Cleveland, met een nederlaag na verlengingen (108-100). King James scoorde wel 44 punten maar in overtime waren het de Warriors die de lakens uitdeelden. Tot overmaat van ramp zag Cleveland guard Kyrie Irving uitvallen met een gebroken knieschijf, nadat Kevin Love in de playoffs al met een ontwrichte schouder moest afhaken. Van hun Big Three bleef bij Cleveland alleen James over.

Het belette Cleveland niet om toe te slaan in de tweede match, wéér na verlengingen: 93-95. Uitblinker van de avond? Wie anders dan James: 39 punten, 16 rebounds en 11 assists. Stephen Curry vond zijn draai niet en smeet slechts 5 van z'n 23 shots binnen. Met dertien gemiste driepunters tekende voor hij een negatief record in de NBA. Golden State was z'n thuisvoordeel kwijt.

Op naar de derde clash, nu in Cleveland. Curry's vizier stond nog steeds niet op scherp en na drie quarters (72-55) leek de zege binnen voor Cleveland. De Warriors maakten het evenwel nog spannend (81-80) maar in money time bewaarden de Cavs hun kalmte: 96-91. Met 40 punten - plus 12 rebounds, 8 assists en 4 steals - zorgde James voor een nieuw record: nooit had een speler na drie wedstrijden in de finale al zoveel punten (123) gescoord.

In een cruciale vierde partij herstelde Golden State het evenwicht na een 82-103-zege en heroverde het zijn thuisvoordeel. De belangrijkste ingreep was de beslissing van coach Steve Kerr om Andre Iguadola van invaller tot titularis te promoten - hij bedankte met 22 punten - en Draymond Green naar de center positie te verschuiven. Nu waren het de Cavaliers die niet bij schot waren: 4 op 27 driepunters, 6 op 45 shots - hun slechtste shotpercentage van het seizoen.

In de Oracle Arena in Oakland kon het tot halfweg het vierde kwart nog alle kanten uit (79-80), tot Curry dan toch zijn duivels ontbond: hij scoorde 17 van z'n 37 punten. James risposteerde met 40 punten, 14 rebounds en 11 assists maar dat volstond niet. Golden State haalde het (104-91) en had nog maar één zege nodig - weliswaar op vijandig terrein.

Tot aan de rust waren de twee teams aan elkaar gewaagd in Ohio maar in het derde kwart maakten de Warriors het verschil. Ondanks een reactie in het beslissende quarter, controleerden de Warriors de slotfase: 97-105. Curry en Iguadola namen elk 25 punten voor hun rekening. Iguadola werd verkozen worden tot beste speler (MVP) van de finale, onder meer vanwege zijn harde defense op James.

2015-16: de eerste ooit van Cleveland

Weer was het thuisvoordeel voor Golden State, dat tijdens het seizoen een nieuw NBA-record vestigde door 73 van zijn 82 matchen te winnen. Het werd een historische finale want nooit eerder kon een team een uiterst scheve situatie - versta: een 3-1-achterstand - nog rechttrekken. Cleveland deed het en won zo de eerste NBA-titel uit zijn bestaan. Held van de Finals? Lebron James, die als eerste speler ooit in vijf categorieën leidde: punten, rebounds, assists, steals en blocks.

De Warriors begonnen als titelverdediger nochtans goed aan de best-of-seven-finale. Ze domineerden game one en rolden, met de hulp van de invallers die voor 45 punten zorgden terwijl die van Cleveland op 10 punten bleven steken, James en Irving overtuigend op: 104-89. De tweede partij draaide al helemaal op een 'formaliteit' uit: 110-77. Na twee tussenspurts, eentje van 20–2 en 30–16, sneden de Cavs de benen af. De finale leek een walkover te worden: het was de eerste keer dat een team in de eerste twee wedstrijden van de Finals zo'n zware nederlagen incasseerde.

De repliek bleef gelukkig niet uit. Zelfs zonder Kevin Love, die buiten strijd was met een hersenschudding, knepen LeBron James (32 ptn) en Kyrie Irving (30 ptn) in Cleveland de Warriors dood. Lang konden de Cavaliers niet van hun zege genieten want na de vierde wedstrijd leek de finale zo goed als voorbij. Golden State kwam met 97-108 winnen. De driepunters vlogen Cleveland om de oren: 17 stuks in totaal, alweer in primeur in één match. Curry (38 ptn) nam er zeven voor zijn rekening. James bleef op 13 punten steken.

Met het mes op de keel begon Cleveland aan de heropstanding. Irving en James namen hun verantwoordelijkheid en scoorden elk 41 punten in de vijfde wedstrijd (112-97), in Oakland dan nog. De Warriors moesten het zonder Draymond Green doen, die als eerste sinds Jerry Stackhouse in de 2006 Finals een schorsingsdag moest uitzitten. Center Andrew Bogut kon die avond ook een streep trekken over z'n playoffs nadat hij een knieblessure opliep.

Na de zesde match in Cleveland was alles te herdoen (3-3). Bij de rust (59-43) maakten James (41 punten en 11 assists) en co hun intenties al duidelijk: no way dat de Warriors in hun zaal kwamen winnen. Tijdens het slotkwart kwam het tot een woordenwisseling tussen Curry en James en toen Curry zijn zesde fout kreeg, smeet hij zijn mondstuk weg. De sterspeler van Golden State werd uitgesloten.

Het zou aankomen op de zevende en beslissende match, in de Oracle Arena. Het werd een thriller, met de twee teams die om beurten de leiding namen. Aan de rust leidde de thuisploeg, met 49–42. Met minder dan twee minuten te gaan, stond het na een fenomenaal block van James op Andre Iguodala 89-89. Terwijl Kyrie Irving uitpakte met een driepunter, lukte Curry zijn shots niet meer: 89-93. James was goed voor 27 punten, 11 assists en 11 rebounds: hij kreeg de trofee van MVP. Voor de Warriors was de nederlaag het signaal om Kevin Durant naar Californië te halen.

2016-17: de eerste voor Kevin Durant

Met de komst van Kevin Durant waren de Warriors beter gewapend dan ooit om de confrontatie met King James aan te gaan. Ze beschikten over de 'Big Four': Durant, Stephen Curry, Klay Thompson en Draymond Green. Niet verwonderlijk dat Golden State de competitie met de beste track record afsloot en het thuisvoordeel genoot in de finale van de playoffs.

Niet James of Curry waren de bepalende spelers in de eerste matchup - Kevin Durant (38 ptn) was vastberaden om de eerste NBA-titel uit zijn carrière te winnen, wat hem bij Oklahoma Thunder nooit was gelukt. James nam bij de Cavs wel 28 punten, 15 rebounds en 8 assists voor zich maar hij leed ook belangrijk balverlies. Cleveland slaagde er over 48 minuten niet in één steal te registreren, de klinkende 113-91-zege van Golden State was een logisch gevolg.

Game Two. Kevin Durant bleef op volle toeren draaien: 33 punten en 13 rebounds. James repliceerde met 29 punten, 11 rebounds en 14 assists maar dat volstond niet om een nieuwe nederlaag (132-113) te voorkomen. De Warriors schoten met scherp: 18 driepunters (op 43 pogingen), een nieuw NBA-record, verdeeld onder Curry, Thompson, Durant en Green.

LeBron James en Kyrie Irving deden er in de derde partij alles aan om het tij te keren. James nette 39 punten, Irving 38 maar het verschil met de Warriors zat 'm in de precisie. Terwijl de Cavs slechts 12 op 44 driepunters binnen smeten - James zag een belangrijk shot afgeblokt in de slotseconde - mikten de Warriors er 16 op 33 binnen. Na een 113-118-nederlaag hadden de Cavaliers weer een mirakel nodig om een 3-0-achterstand op te halen.

Dat kwam er niet, maar de Cavs gingen wel strijdend ten onder. In de vierde wedstrijd stond het vizier van James en Irving beter afgesteld en ze vuurden de ene driepunter na de andere af, 13 alleen al in de eerste helft. Hun 49 punten na het eerste kwart en 86 punten aan de rust waren de hoogste scores ooit in de finale van de playoffs. Na 48 minuten stond de teller op 24 driepunters: zo verbraken ze het record van de Warriors uit de tweede wedstrijd. Met zijn negende triple double in de finale (31 ptn, 10 rebounds, 11 assists) deed James beter dan de acht die Magic Johnson in 1985 liet noteren. Maar de 137-115-zege betekende niets meer dan uitstel.

Het verschil tussen de Warriors en de Cavs in de vijfde wedstrijd? De bank. James (41 ptn) en Irving (26 ptn) deden wat ze konden, maar Kevin Love (6 ptn) kende een offday en de invallers bleken ook niet geïnspireerd: ze kwamen slechts aan 7 punten, die van de Warriors zorgden voor 35 punten. Het vierde kwart was er voor Cleveland teveel aan. Ze kraakten (129-120) en de Warriors konden in eigen huis voor de tweede keer in drie jaar een feestje bouwen. Kevin Durant had eindelijk, als MVP van de Finals dan nog, zijn eerste ring beet.