King James doet het weer: tegenstanders compleet op het verkeerde been na geniale no-lookpass Redactie

12 maart 2018

12u49

Bron: Belga

LeBron James tekende gisteravond misschien wel voor dé pass van het lopende NBA-seizoen. De sterspeler van de Cleveland Cavaliers zette met een fantastische no-lookassist zijn tegenstanders op het verkeerde been. Zijn geniale ingeving baatte echter niet, de La Lakers waren met 127-113 een maat te sterk. Houston kon wel winnen, de Rockets klopten Dallas met 82-105. Golden Staten ging in Minnesota, dat kon rekenen op een sterke Karl-Anthony Towns (31 ptn), ten onder met 109-103. Tot slot was Victor Oladipo met 27 punten de grote boeman van Boston: Indiana won nipt met 97-99.