Kevin Durant reist met Golden State af naar Toronto

29 mei 2019

08u49

Bron: Belga 0 NBA Kevin Durant is met zijn teamgenoten van Golden State op het vliegtuig richting Toronto gestapt. De NBA-kampioen hoopt zijn sterkhouder zondag te kunnen opstellen tegen de Raptors.

Durant is al drie weken buiten strijd met een kuitblessure. Daardoor miste hij de laatste vijf wedstrijden van de Warriors. Ook de eerste finalewedstrijd in en tegen Toronto van morgen/donderdag komt nog te vroeg, maar de Californiërs hopen Durant zondag in de tweede confrontatie in Canada wel te kunnen opstellen.

Durant is dit seizoen goed voor gemiddeld 34,2 punten en 5,2 rebounds per match. De voorbije twee jaar werd hij telkens uitgeroepen tot beste speler van de NBA finals.

Golden State speelt zijn vijfde opeenvolgende finale en gaat voor een derde titel op rij. Voor Toronto is het de eerste NBA-finale in de clubgeschiedenis.