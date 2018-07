Kevin Durant blijft langer bij kampioen Golden State TLB

08 juli 2018

20u48

Bron: Belga 0 NBA Kevin Durant heeft zijn contract bij de Golden State Warriors verlengd. Dat heeft de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA laten weten, zonder verdere details te geven. Golden State won de voorbije twee seizoenen de titel en Durant werd telkens verkozen tot beste speler (MVP) van de finale.

Volgens lokale media heeft de 29-jarige Durant zijn contract met twee jaar verlengd en strijkt hij per seizoen 30 miljoen dollar (25,7 miljoen euro) op.

De contractverlenging van "KD" komt niet als een verrassing. Het is bekend dat hij zich goed voelt bij de Golden State Warriors. Tijdens het reguliere seizoen maakte Durant gemiddeld 26,4 punten, 6,8 rebounds en 5,4 beslissende passes per wedstrijd voor zijn ploeg. De voorbije tien seizoenen liet hij steevast gemiddeldes van meer dan 25 punten per match optekenen.

In de finalewedstrijden van het voorbije NBA-seizoen tegen Cleveland maakte hij gemiddeld 28,8 punten, 7,5 beslissende passes en 2 blocks. Met twee opeenvolgende bekroningen als MVP van een NBA-finale staat Durant in het rijtje met sterren als LeBron James, Shaquille O'Neal, Michael Jordan en Hakeem Olajuwon. Jordan was zelfs tot tweemaal toe drie jaar na elkaar MVP van de finale.