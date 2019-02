Kendall Jenner staart naar LeBron James, waarna de NBA-ster haar Australisch lief uitdaagt ODBS

11 februari 2019

10u15 0 NBA LeBron James moest met de Los Angeles Lakers buigen voor Philadelphia 76ers: 143-120. Maar achteraf ging het vooral over de aanwezigheid van Kendall Jenner langs de zijlijn. Kendall (23), de halfzus van Kim Kardashian, is samen met Ben Simmons (22), de Australische point guard van de 76ers, maar leek tijdens de wedstrijd vooral oog te hebben voor LeBron.

Het was laat in het tweede kwart toen het bovenste shot vastgelegd werd. LeBron had er net 63-63 van gemaakt en kon rekenen op een bewonderende blik van Kendall Jenner. Het topmodel was aanwezig in het Wells Fargo Center als het liefje van Ben Simmons, een Aussie die furore maakt in de NBA. Maar tijdens de wedstrijd lonkte ze menige keer naar de absolute NBA-topster en drievoudig kampioen LeBron James (34).

Waarna in het derde kwart Simmons iets deed wat hij normaal gezien nooit doet: de point guard, niet bekend om zijn shottechniek, probeerde het zowaar vanaf de driepuntlijn. Geen succes. Het was pas zijn tweede poging tot driepunter dit seizoen, nadat hij er vorig seizoen als rookie ook maar elf probeerde. Maar die twaalf eerdere pogingen waren telkens halfweg de court, in een poging om in de laatste seconde nog te scoren. Zijn coach was er alvast opgezet mee. “Ik vond het een goed shot, mooi ritme ook en de bal ging er bijna in. Hij zag er helemaal niet oncomfortabel uit”, aldus Brett Brown, die ook meegaf dat hij voor de partij een apart gesprek had gehad met Simmons rond zijn vertrouwen voor het nemen van open shots. Simmons: “Het kost me wat tijd, maar ik kom er wel.”

In het derde kwart zag het internet het helemaal als een wedstrijd in de wedstrijd tussen LeBron en Simmons. Toen die laatste de bal opdribbelde, liet LeBron hem volledig ongedekt zijn ding doen. De ster van de Lakers bleef gewoon geposteerd voor de eigen ring. Alsof hij wou zeggen ‘kom, schiet maar, je kan het toch niet’. Simmons durfde het niet aan om nog eens voor de drie punten te gaan, maar had ook geen succes met zijn jumpshot na niet eens overtuigende verdediging van LeBron.

In het vierde kwart had Simmons wel zijn revanche beet. Niet alleen liep het veel sterkere Philadelphia steeds verder weg van de Lakers, de Australiër kon een poging van LeBron ook afblokken. James kwam in Philadelphia tot 18 punten en 10 rebounds en stond vooral in de schaduw van Joel Embiid, die voor de 76ers 37 punten bij elkaar gooide en 14 rebounds pakte.

De Golden State Warriors van hun kant hebben een zwaarbevochten overwinning geboekt op Miami Heat. De titelhouder in de NBA zegevierde in de eigen Oracle Arena met 120-118. Een poging van Dion Waiters om de Heat in de laatste seconde met een driepunter nog de winst te bezorgen, miste de ring.

DeMarcus Cousins maakte het verschil door vijf seconden voor tijd twee vrije worpen raak te gooien. Kevin Durant was de beste schutter bij de Warriors met 39 punten, Klay Thompson (29) en Stephen Curry (25) leverden ook een flinke bijdrage aan de veertigste zege van het seizoen. Bij Miami kwam Josh Richardson tot 37 punten.

