Kemba Walker maakt opnieuw grote indruk bij Hornets LPB

20 november 2018

09u42

Bron: Belga 1

Kemba Walker lijkt momenteel niet te stoppen in de NBA. Twee dagen nadat de 28-jarige point guard van Charlotte liefst 60 punten maakte tegen Philadelphia, blonk hij gisteravond opnieuw uit tegen Boston. Walker scoorde 43 punten en leidde de Hornets zo naar een 117-112-zege. Vooral in het vierde kwart maakte de Amerikaan het verschil door 21 punten te scoren. Met zijn nieuwe topprestatie overschaduwde Walker de knappe wedstrijd van Kyrie Irving bij de bezoekende Celtics. De vijfvoudige All Star was goed voor 27 punten en 11 rebounds.

In het klassement van de Eastern Conference staat Charlotte voorlopig op de achtste plaats met acht zeges uit zestien matchen. Boston (9-8) vinden we een plek hoger. Toronto (13-4) leidt, maar voelt de hete adem van Milwaukee (12-4), dat onder aanvoering van Giannis Antetokounmpo (29 ptn, 12 rbs) met 104-98 won van Denver.

In de Western Conference troept het bovenaan helemaal samen. Memphis (98-88-winst tegen Dallas) en de LA Clippers (119-127-zege in Atlanta) delen de leidersplaats met Portland. Allen wonnen ze elf keer in zestien duels. Kampioen Golden State (12-6) is voorlopig pas vierde.