Kawhi Leonard schittert bij Los Angeles Clippers in stadsderby tegen LA Lakers Redactie

26 december 2019

08u25

Bron: Belga 0 NBA Voor de tweede keer dit seizoen hebben de Los Angeles Clippers de prestigieuze stadsderby tegen de Lakers gewonnen in de NBA. Onder aanvoering van Kawhi Leonard haalden de bezoekers het op kerstdag met 106-111 in het Staples Center.

Twee maanden geleden stonden beide teams een eerste keer tegenover elkaar bij de start van het seizoen. Toen wonnen de Clippers thuis met 112-102. Kawhi Leonard was in die wedstrijd goed voor 30 punten. Gisteravond deed de van kampioen Toronto overgekomen vedette nog beter met 35 punten, waarvan 11 in het laatste kwart, en 12 rebounds. In het verliezende kamp was LeBron James goed voor 23 punten, 10 assists en 9 rebounds, net geen triple-double. Het volstond niet om een vierde nederlaag op rij voor de Lakers af te wenden. Niettemin blijven de Californiërs ruim aan de leiding in de Western Conference voor Denver, dat thuis met 100-112 verloor van New Orleans, en de Clippers.

Nummer vier Houston ging met 116-104 onderuit tegen vicekampioen Golden State.