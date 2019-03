Kareem Abdul-Jabbar haalt drie miljoen dollar op voor goede doel YP

Bron: Belga 1 NBA Basketlegende Kareem Abdul-Jabbar heeft een deel van zijn indrukwekkende trofeeënkast geveild voor het goede doel. De beste schutter uit de NBA-geschiedenis haalde bijna drie miljoen dollar op (2,6 miljoen euro). De 71-jarige Abdul-Jabbar liet in totaal 234 voorwerpen veilen. Daaronder vier van de vijf zegelringen die hij ontving na het behalen van de titel met de LA Lakers in de jaren '80.

Het meest waardevolle object was de imposante ring die hij kreeg voor de titel van 1987. Die bracht bijna 400.000 dollar op. De wedstrijdbal van zijn laatste match in het reguliere seizoen, in 1989, wisselde voor 270.000 dollar van eigenaar. Drie van zijn zes trofeeën voor beste speler (MVP) brachten elk 120.000 dollar in het laatje.

De opbrengsten van de veiling zijn bestemd voor de Skyhook Foundation van Abul-Jabbar (een verwijzing naar zijn typische armbeweging). Die zet zich in voor minderbeelde kinderen in Los Angeles.

Als ik moet kiezen tussen het tentoon laten stellen van mijn trofeeën in een kamer en kinderen de kans bieden hun leven te veranderen, is de knoop snel doorgehakt Kareem Abdul-Jabbar

"Ik maak geen deel uit van de sporters die verplicht zijn hun mooiste souvenirs te verkopen omdat ze schulden hebben", had de NBA-legende onderstreept toen hij de veiling aankondigde. “Als ik moet kiezen tussen het tentoon laten stellen van mijn trofeeën in een kamer en kinderen de kans bieden hun leven te veranderen, is de knoop snel doorgehakt.”

Kareem Abul-Jabbar werd zes keer NBA-kampioen, een eerste keer met Milwaukee (1971) en daarna vijf keer met de Lakers in de gouden periode van Magic Johnson (1980, 1982, 1985, 1987 en 1988). De boomlange Amerikaan (2m18) werd zes keer uitgeroepen tot MVP (1971, 1972, 1974, 1976, 1977 en 1980) en is nog steeds houder van meerdere records, zoals het hoogste puntenaantal (38.387). Tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met het schrijven van romans en historische werken.