Kampioen Toronto verliest op kerstdag in eigen huis van Boston

Bron: Belga 0 NBA Regerend NBA-kampioen Toronto heeft zijn supporters op kerstdag geen overwinning kunnen schenken. De Raptors verloren vanavond voor eigen publiek met 102-118 van Boston. Jaylen Brown was met 30 punten de sterke man bij de bezoekers. Ook Kemba Walker (22 ptn) vond vlot de weg naar de korf. Bij de thuisploeg werd Fred VanVleet topschutter met 27 punten.

Jaylen Brown dropped 16 of his 30 PTS in the 3Q to give the Celtics their first W in Toronto since 2015! 🎁#Celtics | #NBAXmas pic.twitter.com/sfaMFCUUgS NBA TV(@ NBATV) link

Boston verstevigt dankzij de overwinning zijn tweede plaats in de Eastern Conference. Met 21 zeges in 28 wedstrijden volgen de Celtics wel op ruime afstand van leider Milwaukee, dat later op de avond in Philadelphia aantreedt. Toronto is met 21 overwinningen en 10 nederlagen voorlopig vierde in het Oosten.

Op kerstdag staan nog enkele interessante affiches op het programma. In Los Angeles spelen de Lakers van LeBron James in de stadsderby gastheer voor de Clippers, een duel tussen de nummers één en vier in de Western Conference. Het als tweede geplaatste Denver ontvangt New Orleans. Houston, nummer drie in het klassement, trekt naar Golden State, de vicekampioen die het dit seizoen helemaal laat afweten.