Kampioen Golden State zet NBA-seizoen in met thuiszege LPB

17 oktober 2018

08u22

Bron: Belga 1 NBA In de NBA stonden vannacht (Belgische tijd) de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen op het programma. Uittredend kampioen Golden State haalde het voor eigen publiek met 108-100 van Oklahoma City.

Stephen Curry was meteen op de afspraak bij Golden State. De 30-jarige sterspeler van het topteam uit het Californische Oakland werd topschutter met 32 punten. Curry deelde ook negen assists uit en plukte acht rebounds. Teamgenoot Kevin Durant was goed voor 27 punten, acht rebounds en zes assists. Bij de bezoekers nog geen spoor van sterkhouder Russell Westbrook. Die werd midden september geopereerd aan de knie en is nog niet fit. In zijn afwezigheid nam Paul George het voortouw bij de Thunder. Hij maakte 27 punten, zes meer dan de Duitser Dennis Schröder.

Boston, beschouwd als één van de belangrijkste uitdagers van de Warriors, was thuis met 105-87 een maat te groot voor Philadelphia. Door het veelbesproken vertrek van LeBron James naar de LA Lakers is Boston dit seizoen, meer dan Cleveland, dé favoriet in de Eastern Conference. Jayson Tatum maakte voor de thuisploeg het verschil met 23 punten (en negen rebounds). Kyrie Irving had zijn dagje niet en bleef steken op 7 punten.

Joel Embiid scoorde 23 punten voor de Sixers.