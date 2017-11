Kampioen Golden State wint in de NBA topper tegen San Antonio Redactie

Bron: Belga 0 AFP NBA In de NBA ging kampioen Golden State gisterenavond op bezoek bij San Antonio. De Warriors trokken in het AT&T Center met 92-112 aan het langste eind.

Het was de eerste confrontatie tussen beide ploegen sinds de play-offs van vorig seizoen. Golden State haalde het toen in de finale van de Western Conference vlot met 4-0.

Ook gisteren toonden de Californiërs zich het sterkst, al hadden ze het in Texas aanvankelijk niet onder de markt. Pas in het derde kwart kwamen Stephen Curry en co voor het eerst op voorsprong dankzij een driepunter van Kevin Durant. Die maakte in totaal 24 punten, drie minder dan ploegmaat Klay Thompson. Curry was goed voor 21 punten.

Bij de Spurs, die de geblesseerde sterkhouders Kawhi Leonard en Tony Parker misten, nam LaMarcus Aldridge met 24 punten het voortouw.

Voor Golden State was het de zesde zege in negen wedstrijden. Het team van coach Steve Kerr deelt met Houston de tweede plaats in de Western Conference, achter de LA Clippers (5-2). San Antonio blijft met vier zeges en evenveel nederlagen hangen in de middenmoot.

In de tweede wedstrijd van de avond hield Portland de zege thuis tegen de LA Lakers. Aangevoerd door Damian Lillard (32 punten) en Jusuf Nurkic (28 punten) werd het 113-110 voor de Trial Blazers.

