Kampioen Golden State stapelt nederlagen en blessures op

17 maart 2018

09u21 1 NBA Golden State zit in de hoek waar de klappen vallen. De NBA-kampioen verloor vrijdagavond voor eigen publiek tegen Sacramento al voor de derde keer in vier matchen. Bovendien viel met Kevin Durant opnieuw een sterkhouder uit.

De Warriors trokken in hun eigen Oracle Arena in het Californische Oakland met 93-98 aan het kortste eind tegen de Kings. De thuisploeg moest het wel stellen zonder Stephen Curry, Klay Thompson én Kevin Durant. Die laatste staat twee weken aan de kant met een gebroken rib. Hij vervoegde in de ziekenboeg van de titelverdediger Stephen Curry, die al een tijd met de enkel sukkelt, en Klay Thompson, die een duimbreuk heeft.

In afwezigheid van het toptrio nam Quinn Cook zijn verantwoordelijkheid bij de Warriors. Hij werd met 25 punten topschutter van de partij maar dat volstond niet om staartploeg Sacramento te verslaan.

Voor Golden State was het de zeventiende nederlaag van het seizoen (tegen 52 zeges). Houston (54w-14v) voert de Western Conference aan.

In de Eastern Conference zit leider Toronto meer dan ooit in de winning mood. De Raptors klopten, na verlenging, Dallas met 122-115. DeMar DeRozan (29 punten) zorgde in de extra tijd voor de winnende korf.

Voor de Canadezen was het de elfde zege op rij, goed voor een evenaring van het clubrecord.

Boston, de nummer twee in het oosten, pakte de volle buit op het terrein van zwakke broertje Orlando (83-92).