Jokic helpt Denver Nuggets na sterke comeback tegen Jazz naar halve finales in play-offs





02 september 2020

Bron: Eigen berichtgeving/AD.nl 0 NBA Denver Nuggets heeft zich in Orlando geplaatst voor de halve finales in de Western Conference van de NBA. De ploeg van sterspeler Nikola Jokic won in de play-offs het zevende en laatste duel met Utah Jazz: 80-78. Daarmee kwam de eindstand in de onderlinge serie op 4-3. In de halve finales treffen ze de LA Clippers.

De Nuggets maakten in de reeks een achterstand van 1-3 goed tegen de Jazz. Daarmee is de club uit Denver de twaalfde ploeg in de NBA die zich in de play-offs na zo’n negatieve marge alsnog voor de volgende ronde heeft gekwalificeerd.

Jokic was de gevierde man in de winnende formatie met 30 punten en 14 rebounds. De 25-jarige Serviër zorgde met 28 seconden op de klok met een trefzeker schot voor de eindstand. Een wanhopige poging van Mike Conley namens Utah Jazz in de slotseconde mislukte net. “We hebben in deze serie geen moment de strijd opgegeven. Dat weigerden we gewoon. Mede daarom hebben we nu gewonnen en daar ben ik heel blij om”, liet Jokic opgetogen weten.

De Nuggets spelen in de halve finales tegen Los Angeles Clippers. Zij schakelden zondag al Dallas Mavericks uit in zes wedstrijden. Het eerste duel in deze best-of-seven serie in Florida is donderdag. In de halve finales van de Eastern Conference won Boston Celtics tegen titelhouder Toronto Raptors ook het tweede duel: 102-99. Jayson Tatum blonk uit in de winnende formatie met 34 punten.