Jokic (Denver) pakt uit met snelste triple double in NBA-geschiedenis YP

16 februari 2018

08u35

Bron: Belga 0 NBA Nikola Jokic, center bij de Denver Nuggets, heeft afgelopen nacht geschiedenis geschreven in de Noord-Amerikaanse professionele basketbalcompetitie. De 22-jarige Serviër lukte de snelste triple double ooit in de NBA. De Nuggets haalden het met 123-134 van de Milwaukee Bucks.

Jokic liet 16 punten, 10 rebounds en 11 assists optekenen in amper 14 minuten en 33 seconden. Daarmee verpulverde hij het vorige record van 17 minuten uit 1955, gerealiseerd door Jim Tucker.

In de hele wedstrijd was Jokic goed voor 30 punten, 15 rebounds en 17 assists. Zijn ploegmaats Guy Harris (28 ptn), Jamal Murray (26) en Will Barton (19) waren ook goed bij schot. Milwaukee-ster Giannis Antetokounmpo gooide 36 punten door de korf. Samen met zijn 11 rebounds en 13 assists volstond dit echter niet voor de overwinning.

De Nuggets staan op de zesde plaats in de Western Conference, met 32 zeges en 26 nederlagen. In de Eastern Conference zijn de Bucks eveneens op de zesde plaats terug te vinden, met 32 zeges en 25 nederlagen.

Zondag vindt de NBA All Star Game plaats in het Staples Center in Los Angeles.