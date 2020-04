Joël Ekamba als enige Belg in voorlopige lijst voor NBA-draft opgenomen AV

29 april 2020

13u49 0 Meer Sport Met Joël Ekamba is één Belg opgenomen in de voorlopige lijst van spelers voor de NBA-draft, de selectie van de beste jonge talenten die mogen dromen van een NBA-carrière. In totaal zijn 205 spelers ingeschreven.

De 19-jarige Ekamba komt uit voor het Franse Limoges. Hij werd gevormd bij Bergen en stapte in november over naar Limoges. Daar speelt hij voor de beloften maar traint met de eerste ploeg. Hij is er goed voor gemiddeld 13 punten, 3 rebounds en 2,2 assists.

De inschrijving van Ekamba voor de draft is nog niet definitief. Hij heeft tot tien dagen voor de selectie tijd om zich terug te trekken. De draft, waarin NBA-teams beloftevolle spelers kunnen aantrekken, staat op 25 juni geprogrammeerd maar wordt mogelijk uitgesteld. Vanwege de coronacrisis ligt de NBA-competitie al anderhalve maand stil.

Analyse NBA Belgian Prospect #NBADraft20



Joel EKAMBA (2001) - Limoges (Espoirs) - 🇧🇪@JoelEkamba



Taille: 1m93

Poste: Arrière



Stats saison 2019-2020:



Mins/G: 25 min

Pts/G: 12,2

Ass/G: 2,2

Reb/G: 3

Int/G: 0,9

FG%: 40% (3,7/9,4)

3P%: 40% (1,5/4,6)

FT%: 74% pic.twitter.com/7mBc5cu7AC Spurs SA Belgium(@ SpursBelgium) link

Opvolger Mbenga

Het feit dat er een Belg op de lijst voor een NBA-draft zou kunnen staan, is behoorlijk uitzonderlijk. Slechts één landgenoot werd ooit uitgekozen in een draft. In 2005 was die eer weggelegd voor Axel Hervelle. Hij werd gekozen door de Denver Nuggets, maar hij kwam nooit in actie in de NBA.

De enige Belg die dan wel weer in de NBA speelde was Didier Mbenga. Hij werd nooit gedraft, maar kreeg in 2004 wel een contract bij de Dallas Mavericks. Na een carrière van acht jaar in de NBA en twee jaar aan de zijde van wijlen Kobe Bryant gespeeld te hebben bij de LA Lakers, zegde hij de topcompetitie in 2012 vaarwel. In 2014 kwam hij nog even terug bij de New York Knicks, maar ook enkele weken later was dat verhaaltje uit. Tijd voor een opvolger dus en wie weet wordt dat wel Joël Ekamba.