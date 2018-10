James pakt uit met eerste ‘triple-double’ voor Lakers, is trein nu vertrokken? Redactie

26 oktober 2018

08u26

Bron: Belga/ANP 0 NBA Denver is zijn ongeslagen status in het nog prille NBA-seizoen kwijt. De Nuggets verloren donderdagavond met 121-114 van de Los Angeles Lakers. LeBron James tekende voor een eerste triple double bij zijn nieuwe ploeg. De superster uit het Amerikaanse basket scoorde 28 punten, deelde 11 assists uit en pakte 11 rebounds.

Kobe Bryant zag in de tribune van het Staples Center hoe de Lakers in het laatste kwart een achterstand van 6 punten alsnog konden ombuigen in een overwinning. Lance Stephenson tekende in de slotfase voor twee beslissende driepunters.

Denver had zijn eerste vier competitiematchen gewonnen maar na dit verlies is New Orleans (3 op 3) nog de enige ongeslagen ploeg in de Western Conference. Kampioen Golden State startte net als Denver met 4 op 5.

LeBron James en zijn Lakers begonnen moeizaam aan het seizoen met drie nederlagen op rij. Maar na winst in Phoenix (113-131) mochten ze nu een tweede keer vieren en lijkt de trein vertrokken.

In de Eastern Conference stapelt Cleveland na het vertrek van James de verliespartijen op. De Cavaliers gingen donderdagavond met 110-103 onderuit in Detroit. Met 0 op 5 is de vicekampioen voorlopig het slechtste team in de NBA.

De Pistons dankten de zege vooral aan het sterke duo Blake Griffin (26 punten, 10 rebounds) en Andre Drummond (26 punten, 22 rebounds). Detroit is net als Milwaukee na vier wedstrijden nog ongeslagen. Toronto leidt in de Eastern Conference met 5 op 5.